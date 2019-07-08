演出多檔人氣本土劇而大開知名度的女星王晴，不但皮膚粉嫩白皙，還有雙會說話的大眼睛，而模特兒出身的她，身材比例自不在話下，因此圈粉無數，被 封為「本土劇林志玲」，而最近她出席好友婚禮，一席穿搭展顯好EQ，既展現自身好條件又不失禮，被一致盛讚「好會穿」。

「本土劇林志玲」王晴昨在臉書曬出一系列照片，透露自己去參加好姊妹的喜宴，照片中的她放下一頭長直髮，身上穿著白色開襟設計襯衫，線條簡約然心機在於大開V領，露出白皙美肩，而胸前Y字形項鍊則將視線帶到亮點處，隱約襯托出王晴的渾圓上圍。

而不只上身有料，王晴選擇搭配黑色短褲，跟迷你裙齊長的長度，搭配綁帶黑色高跟涼鞋，襯托出她逆天修長美腿，而這樣的穿搭既展現好身材，又不繁複搶過新娘風采，被網友一致認為「好會穿」，而王晴參加好姊妹婚禮，也忍不住感性一波，吐露真心：「有時候真羨慕人家能擁有這種穩定踏實的幸福」，沒對象的她，向優質男性喊話：「晴晴平常粗茶淡飯很好養～而且我自己會賺錢，只求一顆真心和珍惜」，吸引一票男粉絲注意，吶喊「選我選我」。

(中時電子報)