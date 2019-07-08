道家人文協會7日在桃園巨蛋，與桃園市政府社會局共同舉辦「親子七桃逛市集」活動，邀請近130戶桃園市弱勢家庭，共計500位親子參與，桃園市副市長游建華亦盛情出席。協會特別以一日蔬果市集為概念，由志工團隊集思廣益設計了「驚喜箱」、「猜價錢」、「拼拼圖」等6種趣味闖關攤位，讓平日為生計忙碌苦惱、難以享受休閒生活的弱勢家庭親子，一同在遊戲中了解蔬果常識、學習採買及培養金錢觀念，並在齊心協力闖關的過程中，加深彼此之間愛的連結，感受無可取代的溫馨親子情。

今年是協會第4度在桃園地區舉辦大型親子活動，耗時1年籌備，動員超過1000人次參與前置作業，現場更出動300名以上的龐大志工團。協會公益大使發心娃娃也特別到場，與志工一起表演帶動唱，並準備遊戲與現場大小朋友開心互動，送出電子鍋、快煮壺共10個獎品給遊戲優勝者，為活動增添歡樂氣氛。此外協會還為每戶家庭準備豐富伴手禮，包括空氣循環扇、手工皂、壽司餐盒、切片水果盒及十幾種蔬果等，其中切片水果盒是由葉茂號有限公司贊助，並提供公益價讓協會採買活動需要的所有蔬果，同時協會也提供32吋液晶電視、折疊腳踏車、多功能電火鍋、黑晶爐及微波爐等10個獎項供抽獎，讓所有與會家庭都能熱鬧同歡。

協會理事長張旖表示：「弱勢家庭因經濟條件受限，無法負擔高消費的育樂或旅遊活動，加上許多家長忙著為生計打拚，經常無暇陪伴孩子，當孩子放假時，只能在住家附近走走或待在家中。協會每年舉辦與親子相關的活動，就是希望能為這些家庭譜寫充滿『愛』的回憶，協會創會榮譽理事長紫嚴導師向來強調：『有愛的親子關係，是通往幸福之路的起點。』親子之間透過各種互動同心協力完成許多事，能讓彼此的心和情感更親近，並從中感受滿滿的幸福，而這份幸福不只會流動在孩子與家長們的心中，還會延續到下一代且分享給其他人，讓社會滋長出更多愛。」

小宇（化名）是個活潑好動的小一生，父親入監多年，由母親獨自撫養小宇和3個年幼弟妹，並與擔任臨時工的祖父同住。因家中經濟狀況不穩定，仰賴低收入戶補助及家扶基金會扶助金維持生活，懂事的小宇也會主動協助照顧弟妹。平常很少有機會出遊的他，這次和媽媽、大妹一起參加活動，不只能看到平時媽媽採買食材的模樣，進行闖關遊戲時，3人更是認真投入且為彼此加油打氣，完成闖關後，母子3人都露出燦爛笑容，感謝協會為他們創造難忘回憶。

歷時3小時的活動在歡笑聲中劃下句點，離場時大小朋友與志工熱情揮手道別，相互交流溫暖和愛，協會也貼心地將空檔為民眾拍攝的全家福合照輸出，贈送給每戶家庭。桃園市副市長游建華，亦對活動表達感謝︰「謝謝協會規劃這麼有意義又精彩的活動，讓與會親子度過幸福溫馨的暑假。」

(中時 )