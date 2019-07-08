國民黨總統初選參選人郭台銘8日出席反鐵籠公投抗議活動後，拿著繡有蔡總統名字的國旗帽要蔡英文總統過境美國時時戴上。蔡英文8日表示，郭董好像每件事都要用他的方法來做，且很多場合不適合戴帽子。

郭台銘昨日拿出繡著有蔡英文名子的粉紅色國旗帽，要親自送給蔡英文，他徒步走向總統府後在大熱天下等了許久，仍然沒有送成功。

蔡英文說，總統出訪有一定規格，都有個小徽章，上面就有國旗，且要看帽子合不合用，郭董好像每件事都要用他的方法來做。

(中時 )