郭要送國旗帽 蔡酸：好像每件事都要用他方法做 12:222019/07/08 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文表示，郭董好像每件事都要用他的方法來做。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選參選人郭台銘8日出席反鐵籠公投抗議活動後，拿著繡有蔡總統名字的國旗帽要蔡英文總統過境美國時時戴上。蔡英文8日表示，郭董好像每件事都要用他的方法來做，且很多場合不適合戴帽子。 郭台銘昨日拿出繡著有蔡英文名子的粉紅色國旗帽，要親自送給蔡英文，他徒步走向總統府後在大熱天下等了許久，仍然沒有送成功。 蔡英文說，總統出訪有一定規格，都有個小徽章，上面就有國旗，且要看帽子合不合用，郭董好像每件事都要用他的方法來做。 (中時 ) #蔡英文 #國旗帽 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘岡山辦座談 提台日職棒結盟 13:022019/07/05 政治 王金平邀郭台銘直播 秀舞技也秀情誼 23:512019/07/05 政治 岡山經濟論壇座談會！郭台銘致詞艱澀 鄉親腳抹油溜一半 04:102019/07/06 政治要聞 郭台銘投資台灣 大臭彈！ 17:252019/07/07 政治 曾說「我是半瓶水，響叮噹！」 郭台銘別忘記 17:492019/07/07 政治 郭台銘投資台灣 愛亂開支票 04:102019/07/08 財經要聞 郭投資畫大餅 炸遍全台 04:102019/07/08 政治要聞 新聞透視》郭自認半瓶水 響叮噹 04:102019/07/08 政治要聞 郭台銘切割楊秋興：不要來找我 10:462019/07/08 政治 整合黨內總動員 蔡英文展開全台議員拜訪行程 11:182019/07/08 政治 政治熱門新聞 直播狂抹黑 詹江村：館長下午2點登門道歉 - 政治 郭台銘切割楊秋興：不要來找我 - 政治 - 中時 廣德家「黑韓」 逃漏稅逮個正著 - 政治 向綠軍、中間選民喊話 韓國瑜此舉藏巨大意義？ - 政治 預測韓贏初選 學者：韓號召南極旅游企鵝都嚇跑 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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