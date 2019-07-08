近視不再只是一種現象而是一種疾病！高度近視甚至會導致失明，有位高度近視的國二學生近2年玩手機玩到視網膜剝離、裂孔，如果讓幼稚園幼童玩手機，將來近視風險是看電視的10倍。

台灣小一學生每10人有2人近視，高三學生將近每10人有9人近視，國健署長王英偉表示，2017年「兒童青少年視力監測調查」顯示，幼兒園大班近視盛行率達9％，小一學童攀升19.8％，到小二暑假倍數成長到38.7％。

出現近視的年齡愈小，未來度數增加愈快，平均每年會增加75至100度，如果未加以控制，容易高度近視(度數＞500度)，而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離與黃斑病變，甚至有10％會導致失明。

高雄長庚眼科部主任吳佩昌說，根據美國研究，近視500度以上產生視網膜剝離的機率40倍，近視300度以上也有10倍，如果每周持續1小時手機等近距離使用時間，將會增加6％近視風險，若是幼稚園小朋友手短近距離玩平板、手機1小時，近視風險20倍，這也是1公尺距離看電視的10倍。

有位國二的李小弟從小二開始戴眼鏡，2016年近視400度，到了國中因為課業而減少戶外活動，休閒重心變成手機，不注意看東西的距離，近視度數迅速增加625度，直到今年6月左眼出現視力模糊，檢查發現左眼視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，無法參加期末考。

經過開刀治療視力情況好轉，李小弟的父親表示，家長都會叫小孩不要玩手機，可是家長有沒有想到要給小孩什麼東西替代？讓他們可以放鬆心情，發洩精力，他呼籲，多帶小孩做些健康的活動，轉移不好的用眼習慣，又可增進親關係。

戶外光線刺激視網膜會促成人體生成多巴胺，而多巴胺會阻止眼球橫向拉長而預防近視發生，吳佩昌強調用眼的「流水的觀念」，不要長時間近距離用眼，例如看書後又畫畫，要有長、短距離變化。

暑假期間多安排時間帶孩子到戶外活動，不見得一定要在大太陽底下，樹蔭下、走廊也有效果，但時間要長一點；室內的照度500勒克斯（LUX）、走廊與樹蔭下照度2、3000勒克斯，所以每周有11至14小時的戶外活動，可以減少55％近視機會。

(中時 )