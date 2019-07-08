根據美國媒體報導，保羅喬治與里歐納德攜手投靠快艇，但保羅喬治卻在多年前拋棄了總教練瑞弗斯的女兒，如今在瑞弗斯的麾下打球，不知道兩人以後在球場上的互動是如何。

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保羅喬治在2014年還效力於溜馬的時候曾經與瑞弗斯的女兒凱莉交往，但在兩人交往的過程中保羅喬治卻已經出軌了，同時間與邁阿密的脫衣舞孃打得火熱，甚至還「搞出了人命」，事後保羅喬治想以100萬美元要求那位脫衣舞孃打掉腹中胎兒，但遭到對方拒絕，這件事情導致凱莉決定與保羅喬治分手。

如今當年的脫衣舞孃已成為了保羅喬治的正宮，而凱莉也已和史提芬柯瑞的弟弟塞斯柯瑞訂了婚，兩人還已有了一個孩子。

保羅喬治現在因緣際會的來到了快艇，成為凱莉老爸瑞弗斯的手下悍將。不少網友翻出前塵往事，好事者更拿這件事情想要看好戲，並且嘲諷著瑞弗斯，當初都能狠下心的把兒子親手送走，現在保羅喬治這位聯盟頂級巨星，可見得瑞弗斯的眼中只有勝利，其他事情都可以視若無睹。

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(中時電子報)

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