中共黨媒《人民日報》刊登文章表示，中華先哲很早就提出了和同之辯的命題。至聖先師孔子說「君子和而不同，小人同而不和」，代表包容大度的處世智慧。大陸國家主席習近平曾提出「和而不同是一切事物發生發展的規律」。現今全球環境、能源等問題，沒有哪個國家能夠獨善其身，國際社會日益成為一個你中有我、我中有你的命運共同體。

文章表示，以包容、平等的心態承認文明多樣性。和而不同、多元共生，是宇宙萬物存在的基本樣態。促進人與人、人與自然和諧共生，必須承認現實具體事物存在差異性、尊重他人的個性，而不能以抽象的普遍性去遮蔽具體的特殊性。習近平強調「促進和而不同、兼收並蓄的文明交流」。

文中指出，當今世界有200多個國家和地區、2500多個民族和多種宗教，孕育出各具特色、異彩紛呈的文明。習近平強調「文明沒有高下、優劣之分，只有特色、地域之別」。放下文明優越論，以包容和平等的心態看待一切文明，就不存在什麼文明衝突。只有承認文明的平等性、多樣性，才能進行有效的交流互鑒。

以開放、合作的心態推動文明交流互鑒。習近平指出，「文明因多樣而交流，因交流而互鑒，因互鑒而發展」。當前，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化，各國的利益從來沒有這樣深度融合，和平、發展、合作、共贏是時代潮流、人心所向。

與此同時，當今世界面臨的不穩定性、不確定性日益增加，促進人類和平與發展的崇高事業任重而道遠。在人類社會發展的關鍵階段，百年未有之大變局使各國面臨全新的問題與挑戰，也不斷重塑各國開展合作的機遇和環境。

文末強調，發展赤字擺在全人類面前，環境問題、能源問題等問題，沒有哪個國家能夠獨善其身，也沒有哪個國家能夠獨自應對，國際社會日益成為一個你中有我、我中有你的命運共同體。各國各民族各種文明只有加強交流合作、深化互學互鑒，才能有效應對並化解挑戰與難題，開創世界和平發展與人類文明進步的美好未來。

(中時 )