香港反對修訂《逃犯條例》風波未平，卻已掀起大陸與英國之間的外交戰。大陸駐英國大使劉曉明7日接受英國廣播公司訪問時，重申《逃犯條例》修訂由港府發起，港府並未收到北京的指示或命令。同時，劉曉明批評末任港督彭定康「腦袋卻仍留在舊殖民時代」，反對英方干涉香港內部事務。並稱，不同意英國政客提出對華保持「戰略模糊」的說法，這完全是冷戰思維。

對於香港修例引發的示威遊行，陸英之間產生爭論，劉曉明表示，陸方堅決反對英方幹涉香港內部事務。我們認為，修例決定是必要、正當、合理的，香港特區行政長官和政府為的是使香港成為更好、更安全的地方，而不是「避罪天堂」。

劉曉明痛批，英國政府高官卻支持示威者。更惡劣的是，當發生暴力事件時，英方依然表示支持，不僅不譴責暴力衝擊立法會的行動，反倒對香港特區政府處置暴力事件提出批評。

他稱，對於「一國兩制」50年不變，我們完全遵守這項承諾，這是毫無疑問的。從這件事開始一直到現在，大陸中央政府從未進行任何幹預，每個階段都是特區政府在處理。

劉曉明批評末任港督彭定康「身體已進入21世紀，但腦袋卻仍留在舊殖民時代」，反駁其言論錯誤，修例並不會使從香港引渡罪犯變得更容易，修例有保障條款，37種罪行以外的不屬於移交範圍。比如，涉及宗教和政治類的不在引渡之列，且罪行必須在香港、大陸兩地都成立，「如果謀殺在香港不構成刑事犯罪，那麼殺人犯就不會被引渡。」

近期陸英之間的爭吵十分激烈，是否會讓雙方關係出現危機，劉曉明稱，我不這樣認為，陸方仍致力於與英國發展強勁有力的夥伴關係。陸方一直致力於推動，習近平主席開啟的陸英關係「黃金時代」。但表示不同意英國某些政客，所謂對華保持「戰略模糊」的說法，它不屬於陸英關係的詞匯，而完全是冷戰思維語境。

(中時 )