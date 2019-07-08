炎炎夏日，悠遊卡公司看準手搖飲商機，結合康青龍、CoCo都可、50嵐、清心福全等13家手搖飲品牌，即日起憑悠遊卡消費，累積滿500元即可獲得全家便利商店購物金50元，每卡限回饋1次，限量10萬份。悠遊卡公司表示，即日起為累積期，回饋金於8月1起兌換，須申請綁定「悠遊卡LINE個人化服務」。

悠遊卡公司為開拓小額消費市場，搶搭夏季最暢銷的手搖飲，即日起至8月31日，持悠遊卡至CoCo都可、50嵐、清心福全、迷客夏、COMEBUY、茶湯會、天仁茗茶、一芳水果茶、樂法、康青龍、春陽茶事、水巷茶弄、台灣第一味等13家手搖飲品牌消費，累積滿500元就可獲得全家購物金50元，每組LINE帳號限回饋一次，總共10萬份。

與取得回饋金資格的民眾，除累積滿額外，還須於8月1日上午10時起至8月31日，在LINE官方帳號搜尋「悠遊卡EASYCARD」，並申請綁定「悠遊卡LINE個人化服務」，確認取得活動參加資格，即可獲得回饋。

悠遊卡公司表示，悠遊卡LINE個人化服務將於8月上線，綁定該服務除享有回饋金，同時還會有獨享優惠，配合電子支付將於今年第4季上線，希望透過優惠活動推動記名卡，屆時依使用者習慣，提供特定的優惠資訊。

(中時 )