◎ 網傳棄朱保郭 朱立倫批郭董不夠意思

民進黨總統初選民調晚間開跑，前新北市長朱立倫上午舉行「禁得起檢驗的最好:民進黨最怕的對手」記者會，強調自已的政績、操守、經驗民進黨比不上，同時有三樣事情傷不了他，「抹黑、抹黃、抹紅」，至於初選前一周傳出「棄朱保郭」朱立倫則說，講難聽點，郭董實在「太不夠意思」。

◎斥資７億元 蚊子館翻身神氣飯店

斥資7億元整建的雲林縣「北港鎮第1公有市場」閒置10餘年，遭行政院評為「全國最貴蚊子館」，經業者活化為「朝聖高悅酒店」，由於緊臨北港朝天宮媽祖廟，吸引不少民眾住宿、舉辦喜宴，被譽為「最有神氣的飯店」。

◎黑手變畫家 黃茂松繪出心淨心境

年近八十歲的畫家黃茂松，過去從事鐵材貿易生意因而獲得「黑手畫家」之稱號，其畫風多元畫山、畫水、畫達摩，也畫出純淨的心靈，中友百貨即日起也邀請他展出21件、近兩年的作品，展現他畫作呈現的「心淨‧心境」。

◎總統教育獎 苗栗學子表現獲嘉許

苗栗學子積極向上，突破逆境兼顧課業與家庭，孝心與責任心令人感佩，蓬萊國小學生章羽珊獲總統教育獎、新港國中小學生陳芯卉獲得奮發向上獎，8日苗栗縣長徐耀昌接見表揚，勉勵兩人百尺竿頭、更進一步。

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(中時電子報)