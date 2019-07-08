2015年6月27日發生八仙塵暴，造成486人受傷死亡，士林地檢署日前3度對八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎作出不起訴處分，被害人、死者家屬均無法接受此結果，委由法律扶助基金會提出再議，以參加派對的被害人都是看著八仙的招牌而進入消費，而八仙竟將未取得執照的設施出租給瑞博，作為「彩色派對」之用，難道八仙不用負起法律責任嗎！希望高檢署能秉持公理，還給人民公道。

八仙塵暴迄今已經4年多，活動主辦單位玩色創意負責人呂忠吉，遭判處有期徒刑5年，併科罰金9萬元定讞，今年1月2日已入監服刑，而民事部分，現仍在士林地院民事庭審理當中，而八仙樂園董事長陳柏廷等11人均因瑞博公司負起全部責任，全獲不起訴處分。

死者家屬、被害人等本月1日收到不起訴處分書後，今天是聲請再議期限最後1日，法扶律師周信宏等人上午10點半到士林地檢署遞狀聲請再議。

周信宏表示，陳柏廷、陳慧穎同意瑞博公司已經「彩色派對」活動宣傳使用八仙樂園的商標，事實上，被害人都認為活動就是屬於八仙樂園舉辦的活動，八仙豈能不負起責任。

周強調，監察院調查報告更指出，塵爆地點就是八仙樂園「未取得使用執照」的區域，觀光局早在2006年到2014年進行檢查時，已經要求不得對外出租，八仙竟然無視主管的禁令，與瑞博公司在該地從事活動，造成傷亡，有重大業務過失。

「豆腐千金」陳依欣的父親今天以北上，陳父說：「我們不是要錢，而是要企業拿出良心，不能只是賺錢，出了事情，大家一起共同面對。」

而在塵爆喪生蘇家陞的父親蘇進法則說：「第3次不起訴和前面2次沒有多大的區別，看得出來檢察官還在維護八仙樂園，使得受害者沒有辦法聲張正義，遊樂設施當中15項，其中8項未經交通部許可，主管機關坐視八仙營業，難道沒有疏失！」

另外，八仙樂園業務主任鐘婉玲、管理部副理鄭權以及運休部代理組長鄭兆捷等3人，他們知道活動場地是交通部觀光局命令禁止對外開放區域，竟將場地交給瑞博公司共同舉辦彩色派對，粉塵閃燃發生後，均未能及時提供足夠的救護人員、醫療器材及適當的救護過程給予被害人使用，亦獲不起訴，檢察官均疏未詳查。

627八仙塵爆受害者保護協會理事長吳聲彣高喊「點亮司法、還我公平正義」，希望高檢署將本件發回續偵，還給被害人最卑微的司法公道。士林地檢署表示：「依法處理。」

(中時 )