發起罷免高雄市長韓國瑜的兩大主軸團體「公民割草行動」、「Wecare高雄」8日上午舉行記者會，宣布目前有效罷免連署書已衝破8萬份。不過記者會現場，媒體質疑為何公布連署書總份數沒有律師作陪見證，缺乏公信力。

記者會上公告目前連署進度，「公民割草行動」47354份、「Wecare高雄」33023份，總計80377份連署書。但目前罷韓行動猶如多頭馬車，媒體質疑為何還是不請律師協同作證。此外，公民割草行動成員號招公民行動、身份卻始終低調不曝光，也同樣受到質疑。

「Wecare高雄」召集人尹立表示，希望在16日國民黨初選結果出爐前衝到10萬份連署書，12月25日韓國瑜就職一週年前衝到30萬份的連署書。尹立強調，目前僅能確保「Wecare高雄」33023份連署書經過律師認證。

「公民割草行動」公關張書維表示，先前發現有人假冒罷韓團體幹部、前往市議員鄭孟洳服務處收取民眾填寫好的連署書事件，事後除了報案提告，也已啟動三重認證機制，避免類似事件再發生，也呼籲有心人勿再干擾公民行使權益。

(中時 )