受西南風沉降影響，花蓮台東出現焚風！據氣象局資料顯示，到目前為止，今天最高溫出現在台東縣太麻里，於上午9點20分測出39.5度的高溫，同時臺北也在10點44分測出35.3度的高溫，預估今天中午12點至下午3點，台北體感溫度高達42度。

氣象局發出高溫警訊，指出今天臺東縣為橙色燈號，有３８度極端高溫出現的機率；花蓮縣為橙色燈號，有連續出現３６度高溫的機率。北北基、桃園市為黃色燈號，會出現36度以上的高溫。

圖為體感溫度。(氣象局)

圖為今日前10名高溫資料。(氣象局)

圖為高溫警訊。(氣象局)

(中時電子報)