熱炸!太麻里飆出39.5度 台北體感溫度達42度 12:322019/07/08 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為今天12點的溫度分布圖。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受西南風沉降影響，花蓮台東出現焚風！據氣象局資料顯示，到目前為止，今天最高溫出現在台東縣太麻里，於上午9點20分測出39.5度的高溫，同時臺北也在10點44分測出35.3度的高溫，預估今天中午12點至下午3點，台北體感溫度高達42度。 氣象局發出高溫警訊，指出今天臺東縣為橙色燈號，有３８度極端高溫出現的機率；花蓮縣為橙色燈號，有連續出現３６度高溫的機率。北北基、桃園市為黃色燈號，會出現36度以上的高溫。 圖為體感溫度。(氣象局) 圖為今日前10名高溫資料。(氣象局) 圖為高溫警訊。(氣象局) (中時電子報) #高溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 姚以緹身綁炸彈高溫拍攝 熱暈急送醫 19:102019/07/04 娛樂 西南風影響 5日南部防大豪雨、花東飆36度高溫 23:312019/07/04 生活 陸多地高溫破40℃ 津貼上調 04:092019/07/05 話題觀察 周末外出小心！ 中南部易大豪雨、花東吹焚風 21:242019/07/05 生活 台南市疫情延燒 6日出現第5位本土性登革熱病例 19:302019/07/06 生活 未來一周炎熱高溫 這三區域易達36度警戒 12:392019/07/07 生活 花蓮飆38度高溫 男子跳水消暑驚傳溺斃 15:492019/07/07 社會 豔陽就像會咬人！明花東、 大台北連飆36度高溫 20:372019/07/07 生活 路邊出現驚人蛇皮 網見實體看傻 10:172019/07/08 日常 生活熱門新聞 氣象局一週天氣出爐 雨勢集中在這裡 - 生活 練喻軒何時來台？館長曝問題卡在這 - 生活 颱風活躍期要來了 專家曝這期間最危險 - 生活 前華航老總張有恆：3年前政府高層一步錯 社會付出大代價 - 生活 金門近4米大蛇闖雞舍「加菜」 9年來捕獲最大條 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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