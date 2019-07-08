台中市政府教育局為增進學校午餐管理人員及廚工專業知能、衛生營養觀念，特與食品藥物安全處共同主辦「自辦午餐廚房工作人員食品衛生研習」，8日起至10日分別於北屯國小、北勢國小及市政陽明大樓舉辦，3場次共邀集360名學校廚房工作人員參加，盼透過研習提升廚工午餐衛生及安全維護知能，守護校園食安。

教育局表示，此次衛生講習課程內容以「換證廚師衛生講習課程」為規劃主軸，邀請弘光科技大學食品科技系教授林麗雲、南開科技大學餐飲管理系助理教授李耀堂分享「食材驗收與儲存」、「廚藝精進」等知能，讓第一線人員精進技能，一起共同為學童的營養與健康努力。

教育局指出，除提升校園廚工食品衛生知能，以保障學校午餐供餐品質外，市府亦建置跨局處合作機制，強化午餐食材抽驗工作，希望透過研習提升午餐衛生及安全維護能量，未來將持續投入相關資源，讓學生吃得、安全、營養及健康。

(中時 )