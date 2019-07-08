為加強救援能力，確保民眾安全，大里各界8日聯合捐贈一輛器材車、2艘氣墊船及各式救援器材給台中市山海屯救援協會，金額高達200多萬元，救援協會理事長謝文清感謝大家的熱烈支持，同時承諾將夥同弟兄們全力支援各項救災任務。

捐贈儀式由消防署副署長蕭煥章、台中市政府消防局長曾進財主持，捐贈單位昇揚金屬公司董事長及瑞城百姓公慈善功德會理事長張明吉，代表將一部模型器材車捐贈給山海屯救援協會理事長賴文清。

蕭煥章指出，他任職台中市政府消防局期間就十分關心救災器材不足問題，同時肯定台中市山海屯救援協會表現優異，獲得各界認同支持，因此踴躍捐贈，十分難得。

昇揚金屬公司董事長及瑞城百姓公慈善功德會理事長張明吉說，山海屯救援協會成員們義務支援各式救災任務，十分辛苦，不過裝備不足，因此響應捐贈，希望加強救援能力，確保民眾安全。

山海屯救援協理事長謝文清表示，原有器材車輛老舊，有次前往台南支援災時，幾乎跑不動，因此發動勸募活動希望充實救災設備，沒想到獲得熱烈響應，捐贈金額由200元至20萬元不等；其中有企業捐贈，也有獲得協會服務過的民眾捐贈200元，熱情感人。

財團法人台中市山海屯救援協會，已經成立20年，目前計有50位隊員，每星期定期集訓，同時配合消防局，隨時支各式救災任務，在地方上頗受好評。

捐贈包括企業及個人，充分發揮積沙成塔的精神，其中較大宗為昇揚金屬股份有限公司、瑞城百姓公慈善功德會各捐贈20萬元，聖羅蘭同濟會捐贈2艘氣墊船，鈦準包裝機械捐贈水下遙控攝影機1部，其餘小額捐款數量眾多。

(中時 )