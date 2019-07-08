台中市細懸浮微粒（PM2.5）平均值，今年上半年創歷史新低。台中市環保局8日表示，據行政院環保署監測站統計，今年上半年台中市PM2.5平均值18.7微克，低於去年同期20.9微克，創歷史新低；環保署測站空氣品質不良（AQI>100）天數平均，也比去年同期，減少超過四成。

台中市政府積極改善空污，持續從固定、移動及逸散等污染源著手，全方位推動空污改善對策，已陸續展現成效！

環保局說，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1至6月的PM2.5平均值，為每立方米18.7微克，較去年同期的20.9微克，改善2.2微克。此外，今年1至6月空氣品質不良（AQI>100）天數平均為20.6天，較去年同期36.8天，減少超過四成天數。

環保局指出，相較降雨日數接近的年度，今年1至6月降雨15天、106年為15天、105年達17天，但與105年上半年相比，今年上半年PM2.5平均值，更大幅減少3.6微克，顯示空氣品質改善成效顯著。

台中市環保局長吳志超表示，市府捍衛空品決心不會改變，會持續加嚴管制固定污染、移動污染，及逸散污染等三大污染源，讓市民有感，給下一代好環境。

在固定污染源方面，市府持續督促中火降載減排，爭取老舊4號機組優先除役，並進行港區大型污染源專案稽查，今年已進行20次稽查，查獲違反環保法令案件23案次，累計罰鍰達2,806萬餘元。

在移動污染源方面，市府持續推行綠色交通、減少廢氣排放，台中市從2013年僅有10輛電動公車，經市府及客運業者努力，今年特別強調政策推動，7月已達160輛，居全國之冠，打造安全環保且共生共榮的永續運輸環境。

至於逸散污染源方面，台中市河川揚塵管制展現成果，2013年全市三大流域總裸露地面積達63％，藉由植栽綠化，連續五年未發生大規模河川揚塵事件。

環保局也因此獲頒「河川揚塵管制表現卓越獎」，空污防制獲肯定。市府團隊未來將持續推動河川揚塵管制，整合各單位力量，有效抑制河川揚塵，改善台中空氣品質。另外，也將持續推動環保祭祀，兼顧民間習俗與環境保護。

台中市新聞局指出，為讓民眾隨時掌握台中空品訊息，市府今年特別調整預報機制，環保局會根據環保署資訊提前三天預警未來空品不良情況，並據此提早要求台電降載，以降低空污程度，今年也新增未來48小時空品及氣象預報頻道（http://bit.ly/2TO3muW），歡迎查詢。

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