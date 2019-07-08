朱立倫和侯友宜到板橋慈惠宮參拜。（王揚傑攝）

國民黨總統初選參選人朱立倫8日中午到郭台銘發跡的板橋慈惠宮參拜，外界認為較勁意味濃厚。朱立倫對此表示，慈惠宮是9年前他宣布要參選新北市長第一個來參拜的地方，也是侯友宜市長去年要參選市長第一個參拜的地方，天上聖母媽祖是全民的，相信媽祖會保佑認真做事的朱立倫，穩定、穩健、腳踏實地的朱立倫。

朱立倫說，這兩天看到綠營、白色力量發動要支持特定候選人，民進黨會要灌票，一定是灌給最好打的候選人，民進黨內部傳言，他們最害怕的是朱立倫，所以他要呼籲，所有藍軍和國民黨的支持者，要堅定立場，千萬不要讓民進黨來操控初選。

新北市長侯友宜今現身力挺朱立倫，侯友宜表示，朱市長在初選過程當中，提了很多好的意見，而且他有能力能夠落實，今天陪朱市長到板橋慈惠宮來拜拜，祝福他心想成。朱市長做任何事情一步一腳印，扮演好自己的角色，全力為新北市、為台灣找到一條路，「我們都為他加油打氣，祝福他得到媽祖的庇蔭，讓台灣國泰民安、風調雨順」。

朱立倫說慈惠宮是9年前他宣布要參選新北市長第一個來參拜的地方。（王揚傑攝）

朱立倫在侯友宜陪同下到板橋慈惠宮參拜。（王揚傑攝）

郭拒簽公約 朱轟政治素人也不能違紀

(中時 )