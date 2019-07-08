江蘇鹽城響水縣天嘉宜化工有限公司3月21日，發生大爆炸，造成78人身亡，逾600人受傷。官方事後決定徹底關閉響水生態化工園區。事件發生超過3個月，據陸媒報導，當地仍處於警戒狀態，多數企業停產整頓。有附近居民表示，化工園區停擺影響生計，但至少可以確保安全。

《新京報》報導，響水化工園目前仍被警戒線環繞，需要出示通行證才能入內。安諾其、聯化科技、江蘇吳中等上市公司表示，公司在響水化工園內的工廠已經停產，只有少量員工在進行清理工作，但目前還沒有收到化工園關閉的正式書面通知，是否搬遷，以及搬遷地址也均未確定。

而同屬鹽城、位於濱海縣的「濱海化工園區」，在爆炸後也一同進入停擺狀態。園區內的工廠都要進行安全檢查，手續齊全並檢查合格後才能陸續開工，不少小工廠都直接關停搬走，大工廠正在等待檢查和復工。

有當地商家表示，因為工廠需停產整頓，外地來的工人大減，他們的生意額也大跌，影響生計。有在化工廠工作的居民表示，自己需要尋找其他生計；但也有居民指，希望化工廠好好整頓，以後就會減少安全事故，環境也會變好。

(中時 )