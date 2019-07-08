文化大學推廣部員工因舉辦「推廣部教育長施政周年滿意度問卷調查」，而遭推廣部教育長許惠峰資遣；8日原本是該校董事會會議，但多位董事質疑許惠峰適任性，希望釐清事端再開會，並等校長對董事會報告之後，再對整個推廣部預算案及人事調整形成決議。

據了解，董事會今天會議已經決定擱置推廣部的營收及組織、人事調整案，待7月24日再開董事會，聽取校長對推廣部的報告及預算審核會議。

文化大學校友總會總會長暨文化大學董事黃有良、華岡人護校正義聯盟總召集人陳金龍聯名發出聲明稿表示，針對文化大學推廣部藉以財務緊縮資遣49人，嗣又矛盾另外新聘80人之事，為此文化大學董事會今（8）日上午開會討論，推廣部教育長許惠峰今日提「107年營收報告以及相關組織重整及財務調整」。惟董事長張鏡湖日前住院身體不適，但許惠峰和張鏡湖董事長女兒張海燕董事，皆堅持擬在今日會議決議處理。

聲明稿指出，該重大案件應事先提供資料予董事們先予審閱，由於董事們對於推廣部的財務及人事問題有許多質疑，因此多位董事希望謹慎延後開會，以俾避免擴大推廣部目前的人事與財務爭議，以及避免給社會教育不良影響。董事們也質疑許惠峰的處理能力與適任性。

黃有良和陳金龍在聲明稿中表示深感憂心，也怕去年文大風波再度出現，希望文大董事會所有董事不會循私護短，並能慎重處理推廣部的人事解雇與財務爭議。

陳金龍也對本報表示，張鏡湖董事長年事已高，但他的立場是不能接受推廣部被當作鬥爭場所；8日董事會許惠峰提出的預算案居然沒有事先給書面資料而是現場發，非常荒謬，董事認為預算案全部保留，等校長對董事會報告之後，再對整個預算案和人事調整形成決議。

(旺報 )