基隆市警察局某分局的簡姓組長，昨（7）日上午與友人結伴前往新北市瑞芳區半屏山登山，一行人到達半屏大瀑布時，簡警為了將優美的美景拍攝下來，卻不慎失足摔落至溪谷。警消獲報後趕緊上山搜救，但因地形崎嶇，天色漸暗，增加搜救困難。警消今（8）日繼續搜救，並出動直升機，於中午12時許救到簡警，送醫救治。
簡警昨日一早與友人結伴同行，樂登半屏山，到了上午11時許，到達半屏大瀑布時，簡警拿出手機，想要將難得一見的瀑布景色拍攝下來，卻不小心失足跌落溪谷，友人們因為山中沒有通聯訊號，只好先將簡警安置在安全之處，再出山不斷刷新訊號，直到下午2時許才成功通報到新北市消防局。
警消獲報後，趕緊派員入山搜救，大伙兒費了好大一番功夫，才到達簡警落腳的周圍，但因為山路太過崎嶇，加上天色漸暗，警消雖然有聽到簡警呼喊的求救聲，但視線不佳，無法確定簡警的位置，直至隔日凌晨0時許仍未果，不過已確認簡警是安全狀態，只好等天亮再拂曉出擊。
今日上午6時許，警消再度入山搜救，光新北市消防局就派遣了1個大隊、1個中隊與4個分隊的人馬，並向國搜中心申請出動直升機，終於在中午12時許，直升機成功將簡警吊掛上機，並發現簡警右腳膝蓋骨折，於是飛行至松山機場，再將簡警轉送至三軍總醫院內湖院區進行救治，化解一場驚魂記。
(中時 )
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