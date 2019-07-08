星座專家許睿光老師表示，本週水星即將開始逆行，從獅子座慢慢走回巨蟹座，巨蟹是一個家庭、愛與保護自己權益有關的星座，所以下禮拜12星座的朋友都要特別注意一些家庭的事務，具體包括金錢、資源的分配、爸爸媽媽由誰來照顧；無形的部分就是和權益相關的議題，我們的爸媽、小孩可能有權益受損的情形，或者在工作當中要如何捍衛自己的權利，這些都是在這次水星逆行時，我們要去重新思考、慎重的溝通的問題。

金星落在巨蟹座，但會遇到一個土星的對分相，金星在巨蟹是一個帶來很多家庭溫暖的相位，但遇上了土星的對分相之後，卻會帶來一些金錢的損失、感情方面的不順、不被愛以及被打壓的感覺，也許你對身邊的人很有愛、很溫柔，但卻可能會受到別人嚴厲的對待，以至於自己內心感到受傷，12星座的朋友也都需要注意這個情況。

另外太陽跟海王星有三合的相位，水象星座的雙魚、巨蟹、天蠍都會感覺到很多貴人幫你，而在7月12號、13號則有一個與月亮有關的吉利相位，在那時大家都會遇到很多的好朋友、很多的機會。

運勢大旺：

●巨蟹 ♋️ 充滿能量 設定目標

●雙魚 ♓️ 浪漫得意 投資得利

●射手 ♐️ 行動力強 創造機會

●獅子 ♌️ 展現自我 發光發亮

運勢平穩：

●天蠍 ♏️ 遠距好運 職場發光

●魔羯 ♑️ 合夥契機 放開心胸

●處女 ♍️ 朋友帶旺 妥善計劃

●金牛 ♉️ 意外進財 天雷地火

要注意：

●天秤 ♎️ 家庭事業 用心照顧

●牡羊 ♈️ 職場生活 耐心面對

●雙子 ♊️ 學習進修 自我更新

●水瓶 ♒️ 人際溝通 平常心面對

➤加碼

財運最旺：金牛 ♉️

桃花最旺：雙魚 ♓️

事業最旺：獅子 ♌️

睿光談星座 2019/07/07~07/13 每週星座運勢

(中時電子報)