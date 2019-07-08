立法院日前三讀通過修正《兩岸人民關係條例》，完成國安五法最後一塊拼圖，總統蔡英文則表示，立法院下一個會期，還會繼續努力完成「中共代理人」的修法。對此，國民黨發言人洪孟楷直言，過去三年多來，蔡政府所主導通過法令，包括黨產條例、促轉條例等，全都讓人有磨刀霍霍劍指在野黨而來，他說蔡政府無法無天的作為，就是與台灣人民為敵。

立法院三讀通過修正《兩岸人民關係條例》，修法明定，退將、退休政務官赴陸不得參加對岸黨政軍或政治機關的活動，也不得向對岸旗徽歌行禮致敬，若違反相關法令，情節重大可全數剝奪月退俸，領一次退休金者，最高開罰1千萬元。

統蔡英文也表示，立法院下會期會努力完成「中共代理人」的修法。她說「中共代理人」的修法將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中指出，過去三年多來，蔡政府所主導通過法令，包括黨產條例、促轉條例、鐵籠公投法等，讓人有磨刀霍霍劍指在野黨而來。此外，主管機關甘願自成打手、東廠，也無所不用其極對付政敵。洪說選在此時大聲疾呼所謂國安五法，無限上綱實在可怕，「權力使人腐化、絕對權力使人絕對腐化，無法無天的作為，就是與台灣人民為敵」。

(中時電子報)