近年醫美整形盛行，相關診所如雨後春筍快速增設，然而部分誇大廣告醫療水準受質疑，時有民眾受害引發醫療紛爭，監委張武修今（8）天指出，衛福部連續6年委請醫策會進行醫美認證，至今僅27家達標，僅占2.1％，發現衛福部卻有疏失，亟待檢討改進。

根據張武修調查，衛福部自2013年起委請財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會辦理「美容醫學品質認證」，至2014年共38家通過醫策會認證，甚至到今年5月31日通過認證僅剩27家（佔1316家的2.1％），其中醫院佔21家、診所有6家，顯現經醫策會認證的家數長期嚴重不足，讓多數消費者暴露在未有品質的醫療行為之下。

其次，醫美診所經常以不正當方法來招攬病人，甚至公開宣稱就醫即贈送各種形式禮品、折扣、健康禮券，或宣傳優惠付款方法，但是地方衛生局針對違反規定者，往往僅處以5萬元以上25萬元以下罰鍰，對於不法業者來說不痛不癢。張武修認為，衛福部應當督促各縣市衛生局善盡強化轄區醫美診所違規醫療廣告之監督查處職責，全面導正違規醫美廣告充斥誇大不實亂象，以確實遏阻不法廣告行為。

張武修提及，依據醫師法規定，只要有醫師執照就能從事操作電波和音波拉皮等醫療行為，但一般大眾還是認為皮膚專科、整型外科等衛福部的部定專科醫師較熟悉皮膚美容醫學，相對比較安全有保障。然而坊間非前述專科醫師進行整形美容醫學治療者比比皆是，要求衛福部強化醫師專科訓練，並就有意從事美容醫學的醫師，積極鼓勵並輔導其進行認證，實際提升整體從事美容醫學業務醫師的訓練與專業學習，以符合當前國際上與國內美容醫學實務之需求。

張武修還發現，衛福部針對地方衛生局就「美容醫學處置同意書」的執行情形並未落實，且醫美診所往往使用國內尚未核准的美容醫學技術或產品，致違規情事頻生，凸顯缺乏有效管理機制。

他建議，衛福部應加強與各縣市衛生局與各個專科醫學會的討論，不定期重點查核檢討，務期醫美診所依規定辦理，確保民眾醫療權益。此外衛福部醫事司亦宜加強美容醫學資訊，更應針對民眾需要更新即時正確資訊，落實民眾針對美容醫學的健康識能，強化宣導美容醫學正確觀念，協助民眾確保醫療品質與學習健康知識，以保障民眾權利。

(中時 )