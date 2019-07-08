台南市確診登革熱本土病例數再添1例達6 例，新增病例為57歲男性，活動地於中西區開山里，有糖尿病及心臟慢性病史。市府已針對中西區開山里熱區持續進行戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除。

市府指出，直到 7 日下午已完成開山里戶內外化學防治作業，5天來共共計動員 610 人次，噴藥戶數 1082戶，清除積水容器528個，陽性容器 18 個；共開立舉發單 11 張；環保局也配合同步針對周邊戶外做環境消毒，力拚 8月6日解除疫情。

市府還說，新增個案主要活動範圍在東區崇德里住家及中西區開山里案父家，6月30日出現發燒症狀，曾至診所就醫後症狀改善；7月5日開始出現皮疹，7日進行化學防治擴大疫調採檢時發現，8日已至醫院住院治療。目前已完成個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，預計於9日上午針對此個案居住地戶內及戶外執行化學防治。另外，個案父居也已於7日完成戶內戶外環境噴藥。

(中時 )