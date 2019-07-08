前新北市長朱立倫今(8)早快閃海賊王「ONE PIECE動畫20周年紀念特展」，他披上展場中的藍色披風說：「希望下禮拜一的初選結果，藍色戰袍由我來披掛，讓我當民進黨最強的對手。」

海賊王「ONE PIECE動畫20周年紀念特展」7／5於松山文創園區4、5號倉庫開展，今早尚未開始營業即吸引了眾多海賊迷前來排隊等待，朱立倫一進到展場便高呼：「太有趣了吧！」並轉動了一下他的帽沿說：「我今天也戴著魯夫的草帽！」

展場工作人員帶領朱立倫參觀，各展間設有動畫中知名人物及場景，朱立倫也一一與展場背景合影，其中也展出了「航向偉大的航道」的經典場面，朱立倫登上海盜船「黃金梅利號」，與「騙人布」一起比出出航的手勢高喊：「航向偉大的航道！」

朱立倫提到，動畫是台灣未來非常重要的機會，現在日本發展得非常成功，其他國家也在推動，看到海賊王能夠做這麼成功，創造那麼大的產值，台灣應該要急起直追。他也認為，台灣有很多優秀人才，希望未來推動動漫產業能有好的成果。

朱立倫秀出自己身上的「香吉士」衣服說：「兒子跟我說，香吉士的一句話很適合我『對於人來講，心最重要。』」他表示，現在要全心全意地為台灣，為中華民國努力，過程雖然很辛苦，但卻覺得很歡喜。

(工商 )