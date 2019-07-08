日本「桌球天后」福原愛2016年嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，兩人婚後進度飛快，「3年抱兩」先後添了女兒「Aila醬(小小愛)」跟兒子「Kou君(小小傑)」，湊了個「好」字，社會上普遍有了孩子的家庭，夫妻間感情難免因忙於育兒而受到影響，然福原愛近來貼出「老婆視角」照片，老公江宏傑一個眼神，證明小夫妻之間的濃情密意絲毫沒被稀釋！

與台灣不同，日本將國曆七月七號這天稱為七夕情人節，因此江宏傑與福原愛暫時從忙碌的育兒生活中告假，小倆口來了趟久違的雙人旅行，甜蜜出國度七夕，還提前上高級日本餐廳慶祝，猶如熱戀情侶一般的行程安排，散發滿滿的粉紅泡泡。

而昨天夫妻倆返回台灣，福原愛在微博曬出兩張照片，一張是跟老公臉貼臉的同框照，另一張則是「老婆視角」的江宏傑獨照，只見江宏傑凝視鏡頭，眼神自然流露出深情，滿臉幸福的微笑，瞬間閃瞎眾人，讓網友直呼忌妒，而江宏傑也在個人微博寫下「期待下次假期」，看來對這次夫妻單獨出遊感到很滿意，網友忍不住開玩笑說：「怕江宏傑的下一個假期，又懷了一胎」，釣出本尊激動回應：「別亂說啊」，逗樂眾人。

(中時電子報)