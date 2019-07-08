華信航空今年9月4日起，由台中直飛日本鳥取，每周三、六飛航。華信8日表示，台中-鳥取AE7336，上午7:00由台中機場起飛，10:50抵達日本鳥取機場；回程，鳥取-台中AE7337，當地時間11:50由鳥取機場起飛，13:45返抵台中機場。

華信以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時50分。

日本鳥取一直是許多台灣遊客嚮往的旅遊勝地，華信獨家推出台中直飛日本鳥取包機，為慶祝鳥取開航，雄獅旅行社和山富旅遊等旅行業者強力推出4天3夜行程新台幣23,900元起、5天4夜新台幣30,900元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。

上述精彩行程有鳥取砂丘、戀山形車站、立雲峽天空之城、出雲大社及白兔神社等，民眾有空可規劃一趟鳥取之旅，一覽絕美風光。

鳥取砂丘是日本最大的觀光砂丘，可以騎乘駱駝欣賞壯麗的美景，彷佛置身電影場景一般夢幻；鬼太郎大街，是帶孩子的家庭絕不能錯過的景點，兩旁有多達177尊活靈活現的妖怪青銅像，商店街不乏可愛伴手禮和特色美食。

鳥取更是《名偵探柯南》的作者青山剛昌的故鄉，是柯南迷朝聖必訪的地方。

華信是台中唯一直飛日本的航空公司，目前每周7班，由台中直飛東京、每周6班，由台中直飛琉球，再加上9月4日起，每周2班，由台中直飛鳥取包機，華信提供中部地區民眾往來日本最快速便利的空中交通。

(工商 )