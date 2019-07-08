隨著5G時代的來臨, 短視頻的發展走向蓬勃多元，大流量快速傳播成為流量的端口。短視頻內容更成為各大平臺互相競逐和搶佔的資源。短視頻平臺在科技承載下展現豐富的樣貌，受到粉絲和資本的青睞，更成為當代青年展示才華、揮灑創意的最佳舞臺。今年即將在8月19日至8月24日在上海舉辦“2019兩岸青年-城市體驗營”通過短期「短視頻」課程，搭建體驗式交流平臺；透過城市探索、團隊習作，增加青年對網絡前沿發展的瞭解，掌握科技互動，成為優秀的自媒體傳播高手。

暑假公益「微視頻」體驗營限額招生中。(圖/時報金犢奬)

課程規劃包含「夢想課程」:大咖分享夢想與人生經驗、生命的智慧。「理論課程」：短視頻傳播的趨勢發展、行業概況、平臺特色類型分析。市場的應用。「實務課程」：短視頻拍攝與製作,傳播效果與應用、casestudy實戰演練。「參觀學習」： 實地參觀上課，包括上海大學校園尋幽、上海城市的早午晚景著名網紅景。「團隊競賽」：安排團隊康樂活動、團隊生活競賽；舉辦小組比稿、成果發表等。師資來自業界及上海大學知名校友、教授、行業專家、夢想導師等，結業後將由主辦方頒發結業證書。

【營隊地點】上海大學校內（隨時體驗上海城市美景）

(中時電子報)