雲林縣土庫馬光民權冰店業者張墐鑫主動清社區排水溝，讓社區不淹水。（許素惠攝）

雲林縣土庫鎮馬光民權冰店業者張墐鑫有一年夏天，社區大雨淹水約5、60公分，讓他無法送貨，事後發現是水溝淤積肇因，開始主動清理社區排水溝，如此持續10多年，鄰里覺得「足感心」，當地西平里長吳秋嬌打算提報他為好人好事代表，強調如果人人都像張一樣，就不怕登革熱。

烈日當空，張墐鑫瘦弱的身影仍奮力地敲鑿被水泥卡死的水溝蓋，費了好大功夫，終於鬆動頑固的溝蓋，接著持著挖杓將溝裡汙泥挖撈起來，裝進自備的袋子內，等候土庫鎮公所清潔隊前來清運。

張墐鑫的善行大獲街頭巷尾讚賞，土庫鎮長張榮麗得知也特地登門道謝，吳秋嬌指出，張墐鑫做事很「頂真」， 總是說清泥車吸不乾淨，非得以人工才行，最困難的是，許多水溝蓋在施作或路面重舖時被水泥及瀝青黏死，張便以人工慢慢敲，細細鑿，把 水泥及瀝青鑿開，才能掀起溝蓋清出汙泥，有時光鑿個溝蓋就得花上1、2小時，張都不喊苦。

張墐鑫說，現在願意為公眾利益付出的人太少，他做這些並非要博得美名，只是要讓社區更好，大家好自己也才會好。

(中時 )