行政院副院長陳其邁表示，近五個月來，中美貿易發生提高關稅及對華為等企業的實體管制，但在G20峰會後，美國暫緩對中國加徵關稅、並鬆綁對華為的禁令。國際局勢瞬息萬變，在中美貿易摩擦中，我國位居東亞地緣政治的最前線，台灣只有做好準備，才能因應快速變化的時代。

陳其邁今日是出席「出席2019『台灣大未來』產經趨勢高峰會」致詞時，作上述表示。陳其邁指出，蔡英文總統執政後推動「5+2產業創新計畫」，近期行政院也提出「數位國家．創新經濟發展方案」與「台灣AI行動計畫」，行政院長蘇貞昌並推動「台灣5G行動計畫」等，代表整體科技產業朝向數位經濟的方向發展。

陳其邁說，而數據的運用也影響生活，例如高雄許多製造業，開始從自動化到智慧製造，而全球最大的封測公司「日月光」，已由智慧製造邁向5G的智慧製造。

在法規及人才培育方面，陳其邁說，政府陸續通過「所得稅法」、「公司法」及「產業創新條例」等修正案，教育部預計在未來十年，投入更多資源在資通訊產業人才培訓，因應企業用人需求。

陳其邁強調，台灣有許多農業新創公司，其中很多年輕朋友熟悉大數據跟人工智慧的運用。例如他曾見過幾位年輕人在高雄大樹鄉協助農民做環境監測、生產履歷及生產條件的調整。大數據及人工智慧相關應用已相當廣泛，了解趨勢的人，才能成為下個世代產業的贏家。

(工商 )