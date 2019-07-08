國民黨今晚起將進行總統黨內初選民調，根據「放言」委託山水民意研究所作的最新民調，在依國民黨初選計算方式進行對比式民調情況下，無論設定對手為蔡英文，或加入柯文哲的「三腳督」，都是由韓國瑜勝出。

網路媒體「放言」今天公布最新民調，在國民黨黨內互比部分，韓國瑜以32.6％維持領先態勢；郭台銘坐二望一得到31.4％支持度、接續是朱立倫17.3％、周錫瑋1.5％、張亞中0.9％。

其中韓國瑜擁有逾半泛藍選民支持，在互比暫居領先，郭台銘在泛綠、中間選民與其他政黨傾向中的支持度填補上與韓國瑜的落差，二人整體支持度僅差1.2％。

若按照國民黨初選機制，對比題的部分再將台北市長柯文哲納入戰局成藍綠白三方競逐，則在「韓蔡柯」的組合中，韓國瑜37.0％，贏過蔡英文26.1％、柯文哲25.0％；若換為「郭蔡柯」，則郭台銘擁有31.4％支持度，蔡英文24.9％、柯文哲20.9％。

由於國民黨初選計算方式，對比題佔85％、互比題佔15％。在對比分數僅以韓、郭兩人計算的前提下，設定對手為蔡英文與柯文哲，本次調查經加權處理，韓國瑜對比題與互比題均領先，因此將由韓國瑜勝出。

此次民調是由山水民意研究公司在7月1日至2日執行，依全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1,079份，抽樣誤差在95％的信心水準下，約± 2.98個百分點。

(工商 )