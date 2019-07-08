台中市政府教育局為縮短學用落差，開設「高中職智慧服務程式設計就業專班」，開放全市高三學生50位名額，免費進行128小時技能培訓及職場體驗課程，最終有31位學生順利結訓，可銜接嶺東科大產學專班；通過最終考核者，更將享有合作廠商就業保障，落實在地就業目標。

教育局指出，108年度「高中職智慧服務程式設計就業專班」由該局、財團法人資訊工業策進會、嶺東科大及合作廠商聯合開設；8日舉辦成果發表及結訓典禮，教育局長楊振昇代表出席。

楊振昇說，就業專班共有31位學生完成程式設計先修課程訓練，將可銜接嶺東科技大學產學專班；同學們也已完成261人次以上廠商面試，通過最終考核者，將享有至合作廠商就業的保障，落實在地就學與就業的目標；市府將加強培育技職教育人才，達到「學用合一、人才培育」目標。

教育局說，「高中職智慧服務程式設計就業專班」由該局主辦，大甲高工承辦，今年度擴大辦理向全市46所高中職學校招生，計有大甲高工及大明、台中高工、光華、明台、致用、慈明、僑泰、嘉陽及嶺東中學等，10所學校學生及實驗教育學生共50人參加。

師資部分由資策會、嶺東科大及台中市精密機械科技創新園區廠商協力擔任，課程兼顧理論及實務。廠商部分有台中精機、台華精密、兆迪聯智、光纖電腦、合濟工業、合鎰技研、采威國際資訊、泰新系統科技、海量數位工程、康淳科技、網銀國際、橋椿金屬等12間廠商參與。

(中時 )