《大政治大爆卦-無色覺醒》重利輕別離？ 郭董商人性格 一句沒交情踢開楊秋興？ 14:062019/07/08 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦-無色覺醒》重利輕別離? 郭董商人性格 一句沒交情踢開楊秋興? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄縣長楊秋興從韓陣營倒戈到挺郭陣營，引發爭議，外界懷疑前鴻海董事長郭台銘在背後操盤。郭台銘今天接受電台專訪時大力切割楊秋興，強調自己跟楊秋興根本沒有交情。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #楊秋興 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》火車刺警案10月增260名鐵路警 蘇揆搞錯重點？ 14:072019/07/04 政治 永靖鄉代會賄選案 落選派7人遭訴 16:442019/07/04 社會 大政治大爆卦-無色覺醒》韓拚庶民經濟vs.郭董大撒幣 一場選舉兩個世界？ 14:102019/07/05 政治 新聞透視》各陣營再劃新傷痕 藍還奢談什麼團結 04:102019/07/06 政治要聞 大政治大爆卦-無色覺醒》港都快閃！千軍萬馬拚觀光 七景點捕獲野生韓國瑜 14:152019/07/06 政治 《大政治大爆卦─無色覺醒》港都快閃帶動消費力！韓家軍引錢潮翻滾高雄 14:092019/07/07 政治 「高玩」歌手教你如何玩時下最夯遊戲「狼人殺」 21:432019/07/07 娛樂 他分析綠白陣營人士喊話 直呼他們最怕的就是韓！ 09:022019/07/08 政治 郭台銘切割楊秋興：不要來找我 10:462019/07/08 政治 政治熱門新聞 直播狂抹黑 詹江村：館長下午2點登門道歉 - 政治 向綠軍、中間選民喊話 韓國瑜此舉藏巨大意義？ - 政治 黃創夏喊殲滅「國瑜黨」謝寒冰諷爆 - 政治 郭台銘切割楊秋興：不要來找我 - 政治 死不簽公約 葉元之：郭台銘營造脫黨氛圍 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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