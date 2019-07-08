日前新店知名的達關鎮社區內一位鄒姓男住戶，因在106年投放毒物導致社區內流浪貓死亡事件，遭到社區愛心媽媽檢舉，新北市動保處經調查後將鄒姓男子移送警方偵辦，但社區內住戶仍相當擔憂鄒男過去的行為，可能影響居民觀感。社區管委會強調，鄒男施放毒物係個人行為，目前已遭警方函送司法調查，管委絕不允許有虐待或毒殺行為。

社區管委會澄清表示，管委會曾向社區管理中心調閱資料，社區內從未有住戶向社區管理中心通報，有任何貓狗遭毒死的事件，近來社區巡邏人員巡視社區時，也從未發現被毒殺身亡的貓狗屍體，更沒有毒物流入土壤，造成土地一片焦黃寸草不生的狀況。

另外，對於外界質疑，有流浪貓遭到毒殺下落不明，是社區管委會為了維護社區欸的環境衛生，依照相關規定將數隻貓送往動保局或是實施異地放養所導致，和鄒先生毒殺沒有任何關係。

管理委員會對於鄒先生毒殺流浪貓擊眾摔誘捕籠虐貓一事強調，社區管理嚴謹，絕不允許違法毒殺貓狗，管委會曾向鄒男詢問，鄒男表示是因為社區鼠患，曾投放老鼠藥所導致，與毒殺貓狗無關，目前本案件已近入司法程序，管委會不進行任何評論，但希望住戶竟後司法調查結果。

A1社區管委會表示，在清理流浪貓前，已經請教過動保處，並向動保處確認過撲殺政策後才施行，如果有違反者一律會依法送辦。

(中時電子報)