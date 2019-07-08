本週十二生肖的運勢如何呢？會小人不斷還是能桃花朵朵開？就讓命理老師詹惟中來告訴你，本週該提防小人的生肖TOP3！其中屬龍、猴、牛，需多加注意。

🐭鼠：精神壓力、多慮導致的自我侷限，建議讓煩惱放水流，紓壓為最佳解。

🐮牛：與親友互動佳，受貴人親屬眷顧，成本周運勢上的助力；反之不宜獨行，恐成阻力。

🐯虎：苦盡甘來，努力開始得到回報，事業成就備受肯定。

🐰兔：健康成隱憂，凡事力不從心，建議以健康為首先，事業為其次。

🐲龍：人脈極佳，人人皆有可能是貴人，但仍須慎防小人，心直口快恐對事業造成影響。

🐍蛇：親子關係需留意，觀念相異、代溝導致的摩擦不斷。其次本身作息與身體健康也須加自我管理。

🐴馬：情感、財運、事業皆如魚得水，偶爾奢侈也不失為過。

🐑羊：心理及生理皆恐有不適，更導致伴侶間問題產生，建議可與長輩相談，同時也可提升事業方面的狀況。

🐵猴：小人不斷，得罪人於無形中。但此外，本週頗受長輩提攜。伴侶間濃情密意，可惜不受友人青睞。

🐔雞：本身錢財、工作、身體皆順，可家事不寧。父母健康須留意、家人互動也待加強，導致本人有煩惱較多的趨勢。

🐶狗：雖平日屬人脈佳，但近期個人思想過於跳躍，恐使旁人產生質疑。

🐷豬：伴侶則是本周的貴人，凡事建議多聽取伴侶意見，也許可免於破財命運。

詹惟中 │2019年7月7日~7月13日十二生肖每周運勢分析《每周生肖》/大師分析

(中時電子報)