雲林縣古坑鄉樟湖國中小派任期只有24天的校長，引發爭議。(許素惠攝)

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小今年8月將成為公辦民營學校，但卻爆發讓候用校長在8日上任「過水」後7月底便退休，引起家長及教師強烈反彈。縣府教育處長邱孝文強調一切合情合理合法，新校長月退俸不會增加，純粹成人之美。新校長陳作成表示，雖然只有短短24天，還是會帶著學校向前進。

教師PO文「7／8候用校長要帶團來樟湖就職，原來一切都不是傳聞，是真的要來，剛與其他主任接到電話，某候用校長自稱接到縣府人事處的電話，(公文還沒看到)，將於下週一到校就職，並於7／31辦理退休，要我們好好和他合作。原來為了某人要在退休前一圓校長之夢，樟湖國中小就變成過水的地方，這樣的做法真的讓人難以接受。」

邱孝文表示，陳是教育老兵，60餘歲考上校長，經過訓練實習取得合格候用資格，月底就退休，為一圓校長之夢，適逢4學期制的樟湖國中小學期在7月5日結束，便派陳接任，一切都合法。

面對爭議，陳作成強調，他的任期雖然短短幾天，還是會盡力做好該做的本分，帶著學校繼續前進。

樟湖國中小原本是所偏鄉小校，也曾面臨裁併校危機，後經優質轉型為生態學校，並由張榮發基金會重建為美麗校園，學生數倍增，目前全校近200學生，不少是外學區慕名而來的，8月該基金會與誠致基金會將進駐辦學

(中時 )