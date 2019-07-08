王姓民眾直言，最佳版面拿來放活動資訊、首長的政見文宣與形象廣告，反而忽視民眾的切身需求，根本是本末倒置。（民眾提供）

嘉義縣公車處接獲訊息後，緊急派員張貼臨時時表。（嘉縣公車處提供）

住在嘉義梅山附近的王姓民眾，日前見候車亭有一名長者趴在地上，以為是天氣熱暈倒前往查看，卻發現該長者趴在地上是為了看梅山到嘉義的公車時刻表，直呼誇張並表示時刻表的設計不符合人性需求；縣議員何子凡也批，難道要老人家「接地氣」？嘉義縣公車處長郭良江表示，縣轄內僅此座候車亭有此問題，已派員前往張貼臨時時刻表改善。

王姓民眾表示，因平常不搭公車，日前經過時看到一名長者趴在地上，以為天氣太熱暈倒才跑過去看，孰料竟是為了查看公車時刻表。王姓民眾直言，最佳版面拿來放活動資訊、首長的政見文宣與形象廣告，反而忽視民眾的切身需求，根本是本末倒置。

何子凡表示，公車站牌未能貼近使用者需求與人性化，希望縣府能全面檢視縣內其他公共設施是否有類似情形發生。

社團法人嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇建議，主事者應該以人為本的體驗設計出發，而非便宜行事的把案件發包結案，在嘉義縣邁入高齡化社會更是需要結合「通用設計」，才能有效地對每位使用者傳達正確資訊。

郭良江指出，梅山站候車亭是2017年9月由嘉義縣政府於太平雲梯路線營運前所興建、與縣境內其他候車亭型式不同，目前縣轄內除了此座外均無該樣式之候車亭，時刻表由廠商輸出張貼，內容資訊及位置確欠考慮，張貼過低不方便年長者閱讀，公車處已派員張貼臨時時刻表改善。

建設處長林聰利說，目前建設處正在執行全縣候車亭整併工作，未來會加強要求各客運業者，加強候車亭資訊的設計。

(中時 )