詹江村專頁

「館長」陳之漢的成吉思汗健身俱樂部中壢館即將開幕，正好開在桃園市議員詹江村的店隔壁。兩人日前直播唇槍舌戰，館長為了未事先查證，在直播抹黑詹江村貪污等事，今日下午親自上門向詹江村道歉。兩人會談後也在詹江村服務處前放鞭炮，慶祝兩人不打不相識變朋友。

詹江村在直播開頭時，向館長表示，館長的直播被轉到「我是中壢人」粉絲頁，他認為是桃園市議員王浩宇有意挑起兩人之間的戰爭。詹江村之前常在臉書開罵王浩宇，館長之前也批評過王浩宇，他認為是有人想看他們兩人打仗。

詹江村在直播開始前，也在臉書刊出一個他認為是假館粉的訊息呼叫館長，他說「你看看早上又有人傳來訊息，這種人，就是挑撥我們之間的貨色，我不相信他真的是館粉，他只是要把我弄得，對你更生氣，但我不會上當。」

詹江村問，館長你在桃園得罪過誰，你忘記了嗎？誰最想見縫插針，你都想不到嗎？王浩宇在桃園會不知道我的為人嗎？為什麼王浩宇故意把你談論我的直播，放到「我是中壢人」版面，藉由你的談論直播，讓大家來圍剿我。

詹江村說，有人想看我們二個打仗，館長你懂了嗎？你事業那麼忙，還要被利用。不過這是你自己的衝動，我信你是一個男子漢，我也不會被這些一再來挑釁的假館粉挑撥。

(中時電子報)