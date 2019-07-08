暑假到了，又是玩水的季節，不過一名女大生卻奉勸女性同胞，千萬不要穿比基尼去玩水上摩托車或任何水上遊樂設施，因為她曾因此付出慘痛代價，下體撕裂7公分，爆血染紅海面。

一名網友在社群媒體Dcard分享慘痛經驗。她表示前年暑假與朋友到澎湖玩，業者騎著水上摩托車載她，但她卻被甩了出去，當她被甩出去，摩托車的水柱沖進她的陰道壁，造成長達7公分撕裂傷，周圍海水全都是她的血！

原PO因大量失血昏倒，被緊急送去澎湖三軍總醫院止血、縫合，花了一段時間才康復。之後她得知，自己出事前幾個月，有個女孩跟她發生一樣的狀況；而之後也有陸客在墾丁發生一樣的意外。

原PO控訴，為什麼水上摩托車業者明明知道，女生穿比基尼玩這項設施具有危險性，卻沒有任何警告與提醒？她也提醒所有女性，「千萬千萬千萬不要穿比基尼搭水上摩托車！！！」。

有網友提問「這個跟穿比基尼有關嗎？穿一般泳衣還是會受傷吧⋯」，原PO回應「躺在醫院的時候 護士小姐有說玩那種水上設施 因為比基尼會滑動容易造成直接性傷害 因此建議穿褲子為主 我想可能就是比基尼再配上泳褲吧 但最直接的方法就是不要玩」。

另有網友表示「幾年前去澎湖，親眼看過同樣的事情發生過，超可怕！到現在還忘不了那個畫面，大家真的要小心！」

還有嘉南藥理大學網友表示：「要進行較激烈的水上活動或乘水上摩托的部分請記得穿著救生衣、除比基尼小褲（一般泳衣建議也要）之外建議再多穿一件布料較厚實的外褲避免受傷。…這幾年以來的遊樂設施已經禁止甩人或是行小甩不大甩，因為人工搖翻的話其實會有很多人抗議不好玩、或是有些放空不會游泳的遊客嗆傷抽筋等…請記得如果會擔心的話上車前大聲跟人員做提醒確認喔！確定他有回應再搭乘！」。

(中時電子報)