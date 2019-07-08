國民黨總統初選民調今天起跑，立法前院長王金平中午參加完「美國獨立243週年及美台旅行年慶祝酒會」後被媒體問及，若接到民調電話會支持誰？王受訪時說，現在接到電話可能性很小，「接到再說嘛」。由於郭台銘與王金平近來同框頻率高，媒體追問「郭王配」可能性？王說，有見面，「但沒有什麼什麼配啦」，沒有這回事。
王金平說，希望在公平基礎上完成民調，而民調之前大家雖各擁其主，但希望民調後大家可以合作。媒體詢問是否仍選到底，王說，「我就是這麼講啊」，但後來記者問他是否真的這樣做，他反而說「誰知道，我也不知道」。
媒體詢問昨天怎麼沒有去參加凱道「反鐵籠公投」抗議？沒有通知是否不尊重？王說，昨天快中午才接獲通知，但他行程很滿，沒辦法一下子挪開，強調不會不尊重。
由於有媒體披露，鴻海前董事長郭台銘曾介入馬王政爭協調，但郭指失敗原因是「馬英九那個湖南騾子」。王金平說，他不清楚郭有什麼介入，「謝謝他啦」。
(中時 )
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