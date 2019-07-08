大部分的人對日本的印象就是乾淨、整潔，不少台灣人都會覺得是人民素質的問題，但有網友在PTT點出一個更重要的因素，「日本人會花很多時間、金錢去打掃，跟水準沒有絕對關係」。

有一名網友在PTT上發文詢問日本街道到底為何如此乾淨，不少人回答是素質的關係，但有另一名網友卻表示，「因為他們花很多時間、金錢、資源去清，跟用路人水準沒啥關係」。

這名網友解釋，一條街每天幾千人經過，累積下來一定會髒。但日本店家常清掃店門口，社區義工常自主打掃，店家、房東會為了門面去換掉老招牌、重新粉刷，政府還會聘用人去清除地上口香糖。反觀台灣沒付出這麼多，當然不可能乾淨。

雖然少部分網友不太認同，但大部分網友看到後還是紛紛留言，「真的，他們掃的比較勤，之前去大阪早上七點出門菸蒂一堆」、「日本還課房屋維持税」、「同意，整潔外觀是要持續維護的」、「日本大概是全世界最愛打掃的國家了」。

(中時電子報)