勇警李承翰3日為了捍衛火車乘客安全，不幸遭到鄭姓男子刺中腹部，案發當下雖有其他「義勇哥」出面相助，但李警仍不治身亡。而基隆市今年3月也發生醉漢持鑰匙刺傷員警事件，一旁的蘇姓義勇哥見狀趕緊上前護警，攻擊醉漢，卻反被醉漢控告傷害。基隆地院審結，法官認定為免違反「正常理性見義勇為國民感情」，判蘇無罪。

基隆市警局第四分局大武崙派出所張姓、余姓員警，今年3月5日凌晨獲報，有名簡姓男子在巷弄內喝醉鬧事，於是趕往現場查看，只見簡男在路邊大呼小叫，狂譙髒話，警方見狀安撫，要攙扶簡男回家休息，怎料簡居然用右手拿出鑰匙，朝著張員的頭猛戳，導致張員頭部受傷流血。

住在附近的28歲蘇男，因為半夜被簡男吵醒，又看見張員遭到簡男攻擊，為了協助人民保母的安全，衝上前去揮拳揍簡，員警遂將簡男壓制在地，蘇男接著朝簡男身後再灌一拳，導致簡男頭部鈍傷、左側眼球及眼眶組織鈍傷、胸壁挫傷、下背挫傷。簡男事後清醒，竟怒告蘇男，基隆地檢署也依傷害罪聲請簡易判決。

張員到庭時證稱，當時因為簡要攻擊他，蘇男才出面義助，如果蘇男沒有及時相助，他恐怕傷得更重。

基隆地院法官審理時認為，簡男先破壞法律，深夜擾人睡眠，蘇男因為見員警遭到攻擊，才出手攻擊簡男，且簡男傷勢輕微，考量蘇男的行為尚屬正常理性，且為了國民感情而見義勇為，可以憫恕，為避免無意義的刑罰耗費國家資源，宣告免刑，全案仍可上訴。

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(中時 )