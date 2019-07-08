土城醫院力拚年底前試營運，但市議員林金結質疑，目前建物尚未取得使用執照，再加上室內裝潢、長庚醫療團隊進駐以及人力招募等後續工作，趕在年底啟用根本不可能；衛生局坦言，建物主體已加速趕工，但軟體設備變化多，年底啟用實有困難，預計7月底才要申請使照，最快明年3月可順利營運。

土城、樹林地區醫療資源匱乏，市府2012年籌設土城醫院興建案，2015年動土，斥資67億元打造地下3層、地上15層，總床數約1058床位的區域級教學醫院，採BOT方式由長庚醫院提供醫療服務，歷時近7年籌設，一度因進度超前，市長侯友宜年初視察時，宣布醫院提前在今年底試營運，讓地方引頸企盼。

林金結日前會勘指出，醫院目前尚未取得使用執照，再加上室內裝潢、水電接管、長庚醫療團隊機具及儀器進駐、人力招募等後續工作，至少需要半年時間，早已大幅落後原訂進度，質疑年底啟用的可行性。

林金結質疑，主體建物已進入拆鷹架階段，但醫院周邊許多配套設施仍未到位，像是鄰近大安圳仍不時飄散臭味、孳生病媒蚊，影響病患就診；醫院外人行道按規定需拓寬，卻又卡到清水交流道環評需有「6車道」的規範，另亞洲路、金城路在交通尖峰時段仍嚴重阻塞，救護車如何順利通行，仍是一大問題，「建物加速趕工，配套措施也要加速！」

衛生局衛生企劃科長陳玉芬表示，工程合約訂定明年6月完工，由於先前主建物進度一度超前，原有望在今年底提早營運，但後續長庚醫療團隊、公部門等單位因細部工程協調多次，盼能提供更優質、完善的醫療服務，如今要趕在年底啟用，實有困難。

陳玉芬指出，目前預計7月底申請使照，若順利在9月前核發，會儘速安排後續醫療團隊進駐，最快明年3月順利試營運，不影響合約訂定的時程。

(中時 )