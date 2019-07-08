美國總統川普十多年的好友、美國金融家、慈善家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被爆出組織一支性販運網絡，專門引誘未成年少女與他性交易，時間長達10年，受害少女不計其數，艾普斯坦已在6日被逮；與此同時，川普與他的關係也被放大檢視，十多年前川普大讚艾普斯坦特愛美女的習性和他一樣的談話片段也被挖出，還特別點出好友特愛美少女。

據美國《野獸日報》（The Daily Beast）報導，美國億萬富豪艾普斯坦6日晚間已因被控於2002至2005年間在紐約、佛羅里達州性販運數十名未成年少女落網，不過實際上艾普斯坦的不法行為可回溯至1990年代，他將在當地時間8日於紐約法院出庭受審。

美國財經內幕網站（Business Insider）報導，艾普斯坦是川普位在佛州海湖莊園俱樂部（Mar-a-Lago）的座上賓，艾普斯坦性交易未成年少女罪行曝光，其中一名受害者還是俱樂部更衣室助理，也讓外界關注川普與這名性犯罪者之間的關係。報導引述傳記作家歐布萊恩（Tim O'Brien）的推文，指出2002年川普受訪時就坦言和艾普斯坦關係匪淺，他稱和對方是交情15年的老友，對方是「很棒的人」，和他一樣鍾愛美女，還特別點出好友「特愛美少女」。

66歲的艾普斯坦其實是一名在案性犯罪者，2005年一名14歲少女向佛州棕梠灘（Palm Beach）警察局舉報被艾普斯坦在豪宅裡侵犯後，這起運作長達10年的性販運組織網才被曝光。

受害者描述，艾普斯坦當時的女友、同時也是英國社交名流麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）及艾普斯坦公司員工會幫忙物色、介紹未成年少女來家裡「按摩」，少女們進入房間後就會被艾普斯坦強迫、引誘進行性行為，或是逼迫她們和另一名他稱為「性奴」的年輕女性性交，事後少女會獲得200至1,000美元不等的報酬。報導說麥克絲威爾及員工手上都有進行按摩的少女名單，當中年紀最小的受害者甚至只有13、14歲。

不過艾普斯坦的犯罪地點不只侷限於紐約、佛州豪宅內，實際上是遍布全美各地，甚至海外。一名女藝術家法默（Maria Farmer）於90年代中期因緣際會成為艾普斯坦豪宅的門房，她證實經常看到不同穿著制服的未成年少女直奔2樓房間，麥克絲威爾當時稱這些女孩是來面談模特兒工作，最終法默也淪為艾普斯坦性侵犯對象，艾普斯坦甚至還在新墨西哥州豪宅內對她僅有15歲的妹妹伸出魔爪。

另一名女子維姬妮亞．羅伯茲．吉佛瑞（Virginia Roberts Giuffre）則表示自己是在1990年暑假於海湖莊園俱樂部打工時認識艾普斯坦及麥克絲威爾，麥克絲威爾稱要傳授她專業按摩技巧，可是當吉佛瑞進入豪宅後，竟被脅迫和艾普斯坦性交，當年她才15歲。自此吉佛瑞開始為艾普斯坦「工作」，她說自己不只是接受性愛訓練，而是被訓練為「男人希望她變成的所有事物」。她說從1999年至2002年夏天期間，隨著艾普斯坦往返紐約、新墨西哥州、維京群島、巴黎等地豪宅，她不僅和艾普斯坦發生關係，也在他要求下和他的朋友們發生性行為，事後艾普斯坦會給她一筆錢作為報酬，吉佛瑞形容自己之於艾普斯坦的利用價值就只有「性」。

她還說艾普斯坦幾乎每天都要和未成年少女性交，他對少女的性趣「嶄露無遺」，她還指控麥克絲威爾也經常和這些受害者發生關係。

值得注意的是，這起隱藏多年的組織型連續性犯罪本該在2005年曝光後就受到法律制裁，不過當時艾普斯坦的律師團成功將案件壓下，在受害者都不知情的情況下和檢方達成認罪協商，艾普斯坦因此逃過終生監禁的可能判決，成功換取13個月有期徒刑，並且享有一周6天、每天離監12小時以從事自己工作的特權，此外相關涉案人等也被准予豁免。

(中時電子報)