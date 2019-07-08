台北河岸童樂會7月13日於大佳河濱公園登場，今年首度引進「極限衝浪」設施，讓大小朋友不用出國也可體驗陸上衝浪，另有攀爬101大樓、熊讚大冒險等遊樂設施， 活動一連9天，歡迎大小朋友一起嗨翻夏日， 一階段報名已全數秒殺，10日上午9點將再開放每場各100名名額。

「2019台北河岸同樂會–熊讚水樂園」周末開跑，水陸都好玩，親水遊樂區分成「極限衝浪」」、「攀爬101大樓」、「城市探索」、「城市探索」、「熊讚大冒險」等5區域、9種玩法，其中首度引進的「極限衝浪」模擬真實海浪，刺激性十足，特別安排2名救生員看守，要讓民眾玩得開心又放心。

陸上區則有「幸運草球池」、「草地推推」、「趣味闖關」等5項設施，每天下午還有藝文活動表演，開放民眾自由玩樂。

北市觀傳局長劉奕霆表示，親水遊樂區平日3場、假日4場，每場開放400人入場，其中300人採事先網路報名，現場報名100名，報名須年滿6歲，每人限報名1場次，一階段報名已全數秒殺，10日上午9點將再開放每場各100名名額。

北市觀傳局提醒，民眾報到時須攜帶身分證或健保卡等證件，另因大佳河濱公園停車位有限，呼籲民眾善用大眾捷運工具前往，相關活動內容與報名資訊，可上「台北旅遊網」網站查詢。

(中時 )