高二女兒生子，暖爸的告白感動眾人。（照片來源：《爆怨公社》）

對許多男人來說，女兒就是他們的「前世情人」，可以寵到讓老婆吃醋。但是假如才高二的「前世情人」，懷孕8個月才被你發現，你會如何反應？

一名爸爸在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨女兒：「妳知道爸爸有多心痛嗎？有多不捨嗎？」。

這位爸爸表示，5月中老婆發現女兒最近行動舉止怪怪，追問下才知「她竟然懷孕了...懷孕了...！她才高二啊！」這名爸爸形容自己當下像被雷打到一樣，不知如何是好。

帶女兒去醫院檢查，結果竟然已懷孕8個月了，醫生說這是俗稱的「藏肚」，所以大家都看不出來懷孕，連學校老師同學們也都看不出來。

這名爸爸說自己沒有罵女兒，因為事情都已經發生了，罵又有何用？因為男生是女兒國中同學，也是未成年，雙方家長同意讓她們在一起，隔天去學校準備辦休學。

這名爸爸心痛告白：「我的心裏卻是非常難過！一想到女兒很快就要搬離這個家，我就很難過很心痛，常常半夜流下眼淚........7月4日我的外孫來到了這個世界，也代表我女兒既將搬出去了，我的難過與不捨，女兒妳能明白嗎？爸爸不敢跟妳說，怕妳也跟我一樣難過自責，我只敢在社團上訴說自己的心情。」

最後他更向前世情人喊話：「祝褔我最心愛的女兒幸褔美滿，這個家永遠都是妳的避風港，隨時為妳打開大門！」。

這篇暖爸告白文感動眾多網友，紛紛回應「祝福吧！把擔心和不捨化為祝福吧！有你這樣的好爸爸，女兒會懂得！」、「要是我家人肯定把我轟出家門，爸爸真暖心！」、「女兒有你們的支持是幸福的。至少你們陪伴了她度過最艱難的時刻~往後的日子她更需要你們的指導如何成為一位母親，加油，祝福你們一家人！」、

「若我遇上這種事，希望我可以跟你一樣冷靜，在打斷他的腿之後⋯」、「爸爸處理的很好，好理性。我現在27，我若懷孕，我媽應該會打斷我的狗腿！」。

(中時電子報)