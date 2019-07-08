新北市觀光局今天下午找來2對年輕俊男美女，換上西裝及婚紗在市府走秀，現場示範各種甜蜜、創意的拍照姿勢。（譚宇哲攝）

新北市府特別結合深澳鐵道自行車推出創意婚紗照競賽，希望鼓勵民眾結婚，也讓已婚夫妻藉由活動留下甜美回憶。（譚宇哲攝）

8月7日七夕情人節將到來，新北市府特別結合深澳鐵道自行車推出創意婚紗照競賽，希望鼓勵民眾結婚，也讓已婚夫妻藉由活動留下甜美回憶，前5名獲獎者還可得到總獎金10萬元和福隆貝悅飯店住宿1晚等好康。

新北市觀光局今天下午找來2對年輕俊男美女，換上西裝及婚紗在市府走秀，現場示範各種甜蜜、創意的拍照姿勢，力邀情人、夫妻一起參加「勇敢秀婚紗」創意婚紗照競賽活動。

觀光局表示，只要在7月9日上午10時至28日下午5時上網登記報名，就可與主辦單位安排婚紗拍攝日期，到深澳拍攝完婚紗照後，於7月28日前透過電子郵件交件，照片就會隔天上傳深澳鐵道自行車粉絲團，到7月31日下午4時只，會從網友按讚數最多的照片中選出前5名。

獲選第1名者可獲得5萬2000元結婚禮金及福隆貝悅飯店住宿1晚，第2名有3萬6000元結婚禮金及福隆貝悅住宿1晚，第3名有1萬3140結婚禮金及福隆貝悅飯店住宿1晚，第4、5名各得到福隆貝悅飯店住宿1晚，並將於8月7日七夕情人節當天頒獎。

觀光局長張其強表示，只要參與活動者，到現場拍攝婚紗時都可免費騎乘鐵道自行車，希望藉此推廣深澳作為拍攝婚紗的熱門景點，更希望藉由結婚禮金，鼓勵更多相愛的人結婚，也歡迎已婚夫妻一起重溫拍攝婚紗的甜蜜氛圍。

(中時 )