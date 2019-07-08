吳姓二兵打靶時不服從副連長的命令，遭到3名同梯士兵圍毆，害他額頭、鼻子和手臂等處擦傷，吳因抗命遭判處有期徒刑4月確定，吳則控告李姓等3人傷害罪，士林地院審結，動手毆打的李姓士兵遭判處拘役30日，另外蔡姓士兵獲判無罪，林姓士兵另行審理當中。

19歲吳姓士兵，與同梯李姓、林姓、蔡姓都是2017年2月8日入伍服役，同屬成功嶺陸軍104旅步4營步1連，同年3月2日上午到靶場訓練射擊，副連長要求士兵領槍，但吳姓士兵多次沒有把槍拿好，直到副連長説「把槍交給我」，吳仍將步槍橫放在胸前，堅持不放手，隨即遭李姓等3名同僚持鋼盔拳打腳踢，害他手臂、臉部受傷，3人均被控傷害罪。

吳姓士兵的母親曾在媒體上控訴遭兒子遭同僚霸凌，導致她精神狀況不佳，聽不到副連長要他「交槍」，才會違反命令，而遭《違反部屬職責罪》，判處有期徒刑4月確定，吳母控訴兒子遭軍方不當對待。

士林地院審理，動手攻擊的同僚的李姓3人，均否認惡意攻擊，均證稱幫忙勸架，其中蔡姓士兵說，他當時拉住槍柄，並未動手毆打，自己眼睛也被揮擊，眼鏡破裂受傷流血，看不清楚何人動手。

李則稱是幫忙勸架，將吳與副連長拉開，但同僚均證稱，他和林姓士兵將吳拉倒在地上，對吳拳打腳踢，害他身上多處擦傷。合議庭考量，李犯後並未與吳和解，認李犯傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬，全案仍可上訴。

(中時 )