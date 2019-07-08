中國國民黨總統初選民調今天開跑，預計15日公布結果。資深媒體人黃暐瀚今天在廣播節目中，訪問國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘，並談論包括「0到6歲國家養」政見等五重點。未料，許多網友不買單，紛紛表示「我一直很喜歡你的言論與判斷．但今天暫停一天抱歉」、「暐瀚抱歉，今天跳過不看」、「抱歉！這集我真的沒辦法聽他在哪邊講一些沒證據的事」。

黃暐瀚在臉書表示，「POP撞新聞」今天邀請到郭台銘，談選舉的話題。黃說訪談中有幾個重點，包括一、0-6歲國家養政見，郭說有財源有計劃，一定做到。二、郭有國旗帽想要送給蔡英文總統，就算拚到機場也願意。三、郭說如果當選，要到美國威谷廠房落成剪綵。四、郭說他不是首富，是首笨，他敢在富人身上拔毛。五、郭提及，他以為楊秋興是韓派來的，早就沒聯絡了，也不是陣營的幕僚。

由於前高雄縣長楊秋興從韓陣營倒戈到挺郭陣營，引發爭議，外界懷疑前鴻海董事長郭台銘在背後操盤。郭台銘今大力切割楊秋興，強調自己跟楊秋興根本沒有交情，「我一直以為他是韓市長派來招商的人」。

未料，許多網友不買單，紛紛表示「我每天都是聽著你的節目在開車！今天聽不到5分鐘」、「抱歉！這集我真的沒辦法聽他在哪邊講一些沒證據的事」、「暐瀚今天我也要跟你請假一天」、「沒有看完，聽著看著想睡覺」、「要是不知道郭董事長之前説過的一些言論，我會認為他這次的專訪表現不錯。可惜的是，他這次所表現出來的態度跟他之前的言行反差太大。聽其言，觀其行。我不認為我能信仼郭」、「我一直很喜歡你的言論與判斷．但今天暫停一天抱歉」、「暐瀚抱歉，今天跳過不看」、「我也跳過這集了」。

(中時電子報)