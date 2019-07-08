郭台銘懷疑民進黨操作民調，韓國瑜8日聯訪時回應，民調過幾天後就會很真實的呈現出來，他相信全國的人民自己會去判定，他們認為誰比較適合代表國民黨來參選，其他不評論。

有議員建議民調要錄音，韓說，這次國民黨中央黨部在做民調的時候，有一套標準的SOP，有議員或其他人有不同的憂心、判讀，國民黨中央應該都傾聽，相信黨一定會秉持著最公平、最公正的態度，因為這次初選可以說是眾目睽睽、萬方矚目。

至於郭董沒有簽公約，韓說從他個人來講，他該配合的都配合了，至於其他人有他們的想法，他不表達意見。

對於郭董說登革熱想捐錢，但怕被韓粉認為吃他豆腐，韓回答，這段時間都有人熱心捐錢幫助高巿府防疫，非常感謝這些善民、熱心的民眾，至於其他企業願意捐錢防疫或照顧弱勢族群，還是會非常感謝的，不是只有限定某一個人。

蔡總統說他對於募兵的理解力不足，韓國瑜僅說謝謝。另有網媒指民調的部分郭董都勝出，韓也說，尊重。

(中時 )