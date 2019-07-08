由僑委會主辦的南投縣中寮鄉「永樂、永康、清水、爽文及永和國小」6所國小的「2019海外華裔青年英語服務營」，今8日在中寮國小大禮堂舉行聯合始業式開幕典禮，立委馬文君在會中對41位華裔青年，不辭勞苦，深入偏鄉地區，為中寮學童撒下英語學習的種子，表達由衷的感謝 。

2019海外華裔青年英語服務營，自8日起至19日止，將在各校進行為期2周的英語教學活動，以多元活潑、生動有趣的方式，增加偏鄉的學童英語聽說讀寫學習機會，並讓華裔青年因融入中寮在地的學習服務，接觸台灣文化，增進青年僑胞與中寮學童的情感。

馬文君表示，海外華裔青年英語服務營，成功引導海外華裔青年投入台灣志願服務，使海外僑胞青年更貼近台灣，並與台灣產生情感聯繫，可促進國際青年交流，同時海外僑胞青年也能從生活中深刻體驗台灣故鄉的風土民情，認識台灣，進而從文化上，記憶中建立起跟台灣的連結，非常有意義。

馬文君並指出，過去在立院長期擔任外交委員會委員甚至召委，覺得僑委會開辦「海外華裔青年英語服務營」活動非常有意義，去年南投縣安排9所國小舉辦，今年特別和吳新興委員長爭取在南投增加中寮、國姓、魚池等11所國小，就是希望更多南投縣學童，提升英文學習興趣，度過難忘的暑假，同時讓南投的孩子架起與世界接觸的語言橋樑。

(中時 )